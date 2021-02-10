Можно ли ехать на автомобиле без аккумулятора

В жизни может случиться все, что угодно: сегодня вы интересуетесь о работоспособности систем автомобиля без аккумулятора чисто из любопытства, а завтра — по несчастливому стечению обстоятельств — уже проверяете полученные знания на практике.
«Это что же такое должно произойти, чтобы мне понадобилось эксплуатировать машину без батареи?» — быть может, спросите вы. Представьте: АБК погружается в коматозное состояние вследствие, скажем, оставленного без внимания замыкания в одной из банок или какой-либо другой напасти. Возможности оперативно заменить прибор на исправный у вас нет, а машина нужна срочно.
В конце концов, аккумулятор могут украсть. А что, всякое же случается.
Первая проблема, с которой наверняка столкнется водитель, твердо решивший прокатиться на обесточенной машине — это запуск мотора. Шансы пробудить движок «с толкача» невелики: скончавшийся аккумулятор не возбудит обмотку генератора. Можно понадеяться на самовозбуждение устройства, но авто придется толкать долго и под горку — как минимум до 3000 об/мин.
Второй вариант — подключить пусковые провода к другой батарее и «прикурить». Но это крайне опасно вне зависимости от того, неисправен ли аккумулятор «донора» или его нет вообще. Так что лучше всего в подобной ситуации воспользоваться бустером. Главное, чтобы он был заряжен и выдавал ток не менее чем на 300А.
Допустим, пусковое устройство под рукой таки оказалось, мотор пробудился. Что дальше, можно ли ехать? Если да, то как долго?
Здесь важно помнить, что аккумулятор не только питает потребители, но и выравнивает напряжение, сглаживает пульсацию тока. Езда без батареи на доисторическом автомобиле с минимальным количеством электроники не смертельна. Что же до современных машин, то тут все гораздо сложнее: при худшем раскладе от перепадов напряжения могут выйти из строя «мозги», а это несомненно влетит автовладельцу в копеечку.
Хотя бы по этой причине без аккумулятора лучше не ездить. Однако если другого выхода нет, то нужно уделить особое внимание изоляции плюсовой клеммы от кузова. Погасить скачки напряжения поможет включение всех возможных электропотребителей: световых приборов, мультимедийки, печки, обогревов. И чур никаких рекордов дистанции: направляемся к ближайшему магазину автозапчастей за новой батареей.
Как показывает практика, здесь многое зависит не только от конструктивных особенностей автомобиля и состояния приборов, но и от действий водителя и банальной удачи. К примеру, один экспериментатор, поделившийся своим опытом в Сети, успешно катался без АКБ на десятилетнем Renault Megane. А другой — умудрился уже через 15 минут после старта взорвать катушку зажигания на ВАЗовской «копейке».