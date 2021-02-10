Можно ли ехать на автомобиле без аккумулятора

В жизни может случиться все, что угодно: сегодня вы интересуетесь о работоспособности систем автомобиля без аккумулятора чисто из любопытства, а завтра — по несчастливому стечению обстоятельств — уже проверяете полученные знания на практике.

«Это что же такое должно произойти, чтобы мне понадобилось эксплуатировать машину без батареи?» — быть может, спросите вы. Представьте: АБК погружается в коматозное состояние вследствие, скажем, оставленного без внимания замыкания в одной из банок или какой-либо другой напасти. Возможности оперативно заменить прибор на исправный у вас нет, а машина нужна срочно.

В конце концов, аккумулятор могут украсть. А что, всякое же случается.