Какие автопроизводители предлагают пожизненную гарантию на свою продукцию

Первым автоконцерном, который пошел на рискованный для бизнеса шаг и ввел бессрочную гарантию на свои машины, стал Chrysler. Это случилось в 2007 году — за пару лет до того, как автостроитель объявил о своем техническом банкротстве и перешел под покровительство FIAT. Нововведения коснулись самого Chrysler, а также Jeep и Dodge. Правда, компания безвозмездно и бессрочно ремонтировала не все узлы и агрегаты, а лишь двигатели и подвеску.
Впрочем, были и другие ограничения. Так, пожизненная гарантия на авто давалась только первому владельцу — при перепродаже она превращалась в пресловутые 3 года. Длилась акция беспрецедентной щедрости недолго: «лавочку» свернули уже в 2010-м. Объяснили тем, что предложение не нашло ожидаемого отклика у покупателей, но, вероятно, причина была в другом — слишком накладно.
Сегодня гарантия на автомобили Chrysler и Jeep в России составляет 2 года. Однако на некоторые узлы и детали она и вовсе ограничена 12 месяцами.
В конце 2010-х трудные времена переживал Opel, входивший на тот момент в концерн General Motors: продажи автомобилей падали, а долги только увеличивались. Отчаявшиеся немцы не смогли придумать для привлечения покупателей ничего иного, кроме как пойти по стопам своих американских коллег и ввести пожизненную гарантию. Опробовать схему решили в Великобритании и Германии, где стимулирование сбыта было особенно необходимо.
В отличие от Chrysler, Opel взял ответственность за все основные узлы и агрегаты: двигатель, трансмиссию, рулевую и тормозную системы, электрооборудование. Но действовала гарантия лишь до тех пор, пока одометр на «намотает» 160 000 км. Работы были бесплатными, а вот за запчасти в зависимости от пробега клиенты все-таки доплачивали. Эта история закончилась меньше, чем через год — в 2011-м. Сказали, что необходимость отпала, поскольку доверие покупателей к марке возросло.
В настоящее время немецко-французский Opel, предлагающий в нашей Необъятной легковушки Grandland X и Zafira Life, гарантирует бесплатное устранение заводских недоработок в течение 3 лет.
Нельзя не упомянуть компанию Rolls-Royce: один популярный автомобильный миф гласит, что и англичане предоставляют своим клиентам пожизненную гарантию. Мол, а как иначе, если клиент приобретает роскошную машину, чья стоимость сопоставима с ценой нескольких квартир в столице. Но нет — дилеры Rolls-Royce бесплатно ремонтируют автомобили лишь в течение 4 лет.
А вот, кто действительно несет бессрочные гарантийные обязательства, так это Lynk & Co, «дочка» китайской Geely. Пообещали — сделали. Пожизненную «страховку» от поломок, включенную в стоимость машины, ввели с первой же моделью марки — кроссовером 01. Правда, действует предложение только в Поднебесной. Да и какая, впрочем, разница, если Lynk & Co в России все равно нет, и в ближайшее время, скорее всего, не будет.
И хотя автостроители по понятным причинам пока не готовы предлагать полноценную гарантию на весь срок службы транспортного средства, некоторые берут ответственность за единичные узлы и агрегаты. Яркий пример — компании KIA и Hyundai, намучившиеся в свое время с 2,0- и 2,4-литровыми моторами серии Theta II. Эти двигатели имели свойство самовоспламеняться, из-за чего корейцы были вынуждены отозвать в общей сложности около 5 млн. машин.
Любопытно, что случаи возгорания фиксировались исключительно за границей — в частности, в США и Канаде, где и ввели бессрочную гарантию на проблемные силовые агрегаты. У нас таких инцидентов не было, хотя моторами семейства Theta II комплектовались и «российские» машины — а именно седан KIA Optima, а также кроссоверы KIA Sportage и Sorento.
Другой пример частичной пожизненной гарантии — Mercedes-Benz. Штутгартцы ручаются за сохранность лакокрасочного покрытия, и готовы бесплатно устранять микродефекты в виде пузырей, отслоения или растрескивания облицовки, шлифовальных рисок и сорности при соблюдении клиентом ряда условий — в частности, ежегодных осмотров. И да, это тоже России не касается — только Белоруссии.
Добавим, что сегодня автопроизводители применяют один из двух типов гарантии — европейский, когда учитывается только возраст авто, и азиатский, имеющий ограничения еще и по пробегу. Все больше автостроителей переходят на последнюю схему, продляя временной период, но устанавливая лимиты по километражу.
Обычно полноценная гарантия предоставляется на срок в 2—3 года. Автопроизводители или даже дилеры могут с целью привлечения покупателей «накидывать» еще пару лет, но, как правило, имеется в виду бесплатное устранение дефектов отдельных систем — того же двигателя или трансмиссии — или защита от коррозии кузова.
Кроме того, за дополнительную плату зачастую предлагается так называемая продленная гарантия. Стоимость такой «страховки» зависит от количества элементов, которые она покрывает. Сказать однозначно — стоит принимать от дилера подобное предложение или нет — сложно. Нужно исходить из конструктивных особенностей машины (изучить «болячки» модели, прикинуть, какова вероятность «попасть» из-за них на большие деньги) и собственных финансовых возможностей.