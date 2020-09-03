Какие автопроизводители предлагают пожизненную гарантию на свою продукцию

Первым автоконцерном, который пошел на рискованный для бизнеса шаг и ввел бессрочную гарантию на свои машины, стал Chrysler. Это случилось в 2007 году — за пару лет до того, как автостроитель объявил о своем техническом банкротстве и перешел под покровительство FIAT. Нововведения коснулись самого Chrysler, а также Jeep и Dodge. Правда, компания безвозмездно и бессрочно ремонтировала не все узлы и агрегаты, а лишь двигатели и подвеску.

Впрочем, были и другие ограничения. Так, пожизненная гарантия на авто давалась только первому владельцу — при перепродаже она превращалась в пресловутые 3 года. Длилась акция беспрецедентной щедрости недолго: «лавочку» свернули уже в 2010-м. Объяснили тем, что предложение не нашло ожидаемого отклика у покупателей, но, вероятно, причина была в другом — слишком накладно.

Сегодня гарантия на автомобили Chrysler и Jeep в России составляет 2 года. Однако на некоторые узлы и детали она и вовсе ограничена 12 месяцами.