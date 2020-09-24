Свободный поток: когда с платных дорог исчезнут пункты оплаты проезда

Безбарьерные пункты взимания платы уже давно используются за рубежом — например, в Европе ими обустроены порядка 47% скоростных дорог.
Система «Свободный поток» представляет собой П-образную опору, на которой размещены различные датчики и камеры. Последние фиксируют три параметра — факт проезда автомобиля, его регистрационный знак и количество осей, что необходимо для корректного расчета таксы для грузовиков.
ЗАЧЕМ
Главное преимущество Free Flow заключается в том, что водителю не нужно притормаживать, чтобы система «уловила» сигнал транспондера или распознала «госномер» при отсутствии девайса. Совсем.
В отличие от той техники, что применяется на традиционных ПВП, где все-таки надо замедляться до 40 км/ч, эта умеет считывать информацию на максимально разрешенной на участке скорости, даже если речь идет о 110 или 130 км/ч. Ожидается, что время в пути благодаря «умным» рамкам сократится примерно на 30—40%.
Выигрывают от использования «Свободного потока» и сами операторы платных дорог. Как отметил заместитель председателя правления по интеллектуальным транспортным системам и цифровизации ГК «Автодор» Игорь Козубенко, такие пункты взимания платы на 30—40% дешевле в строительстве и на 40—50% — в эксплуатации.
ГДЕ
Систему Free Flow опробуют на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) — первые три безбарьерных пункта взимания платы заработают уже до конца этого года на третьем пусковом комплексе (участок от трассы М11 «Нева» до М7 «Волга»). Всего же на ЦКАД их будет 12.
— «Свободный поток» пока только предстоит протестировать на ЦКАД. О дальнейшем развитии Free Flow и появлении системы на других трассах станет понятно только после того, как запустится весь ЦКАД, и «Свободный поток» обкатают в течение нескольких лет, — прокомментировали порталу «АвтоВзгляд» ситуацию в ГК «Автодор».
КАК
В случае с транспондерами оплата взимается как обычно. Для тех же, у кого их нет, предлагается два варианта: внести средства на счет, привязанный к госномеру машины, заранее или же дождаться штрафа-оповещения. В первом случае нужно будет создать личный кабинет на сайте ГК «Автодор», продумать свой маршрут, рассчитать, сколько именно денег потребуется на проезд, и пополнить баланс. Во втором — есть нюансы.
После проезда по ЦКАД информация об имеющейся задолженности появится в личном кабинете. По истечении пятидневного срока водителю, если он проигнорировал предупреждение, выписывается штраф, отображающийся не только на сайте или в мобильном приложении, но и во всех сервисах, «подтягивающих» постановления ГИБДД. Однако, что интересно, в первые 60 дней оплачивать его не нужно.
Да, в течение двух месяцев автомобилисту нужно рассчитаться только за проезд — как только он внесет необходимую сумму, штраф аннулируется автоматически. Отследить этот момент можно посредством все те же сервисов. Если водитель по тем или иным причинам упускает 60-дневный срок, то к его задолженности прибавляется сумма штрафа.
А ЧТО, ЕСЛИ
Для владельцев легковых авто наказание составит 2500 рублей, грузовых — которые, как ожидается, станут основными «клиентами» ЦКАД — 5500. Что же до иностранных «номеров», то с ними, как рассказали представители «Автодора», вопрос пока остается открытым. Не понятно, кому и куда выставлять счета на оплату.
Для тех, кому эти штрафы кажутся запредельно высокими, напомним, что за неоплаченный проезд по скоростным магистралям, например, в соседней Белоруссии водителей легковушек штрафуют на 100 евро (9000 рублей по нынешнему курсу), а грузовиков — аж на 260 евро (23 500 целковых).
Пользоваться ЦКАД смогут и мотоциклисты, имеющие только один регистрационный знак на корме. Поскольку, как мы уже сказали, камеры, использующиеся в системе безбарьерного взимания платы, фиксируют и переднюю, и заднюю часть транспортного средства. Какой штраф будут выписать владельцам двухколесной техники в случае неоплаты, пока не сообщается.
Добавим, что полная информация о тарифах, скидках и наказаниях появится ближе к запуску системы, намеченному на конец текущего года. Для введения в эксплуатацию «Свободного потока» требуются еще два закона и постановление правительства, работа над которыми сейчас активно ведется.