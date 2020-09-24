Свободный поток: когда с платных дорог исчезнут пункты оплаты проезда

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Систему Free Flow опробуют на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) — первые три безбарьерных пункта взимания платы заработают уже до конца этого года на третьем пусковом комплексе (участок от трассы М11 «Нева» до М7 «Волга»). Всего же на ЦКАД их будет 12.

— «Свободный поток» пока только предстоит протестировать на ЦКАД. О дальнейшем развитии Free Flow и появлении системы на других трассах станет понятно только после того, как запустится весь ЦКАД, и «Свободный поток» обкатают в течение нескольких лет, — прокомментировали порталу «АвтоВзгляд» ситуацию в ГК «Автодор».

КАК

В случае с транспондерами оплата взимается как обычно. Для тех же, у кого их нет, предлагается два варианта: внести средства на счет, привязанный к госномеру машины, заранее или же дождаться штрафа-оповещения. В первом случае нужно будет создать личный кабинет на сайте ГК «Автодор», продумать свой маршрут, рассчитать, сколько именно денег потребуется на проезд, и пополнить баланс. Во втором — есть нюансы.