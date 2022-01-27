«Золотой» бюджетник: почему налог на роскошь скоро будут платить все автовладельцы

Налог на роскошь «прилип» к автомобилям в 2014 году, когда страну подкосил очередной валютный кризис (разумеется, совпадение). В правительстве решили, что раз гражданин может позволить себе Lamborghini, Rolls-Royce или хотя бы BMW 7-й серии, значит, и повышенный налог его не разорит. С марками, моделями и прочими отличительными особенностями роскоши заморачиваться не стали — ограничились ценой. Дороже 3 млн рублей? Роскошь!
Однако был упущен один важный нюанс: инфляция, подорожание материалов, повышение цен на транспортные услуги, расширение опциона машин и прочие факторы постепенно «подтягивают» прайсы. А за последние два года, пока весь мир боролся с коронавирусом и его последствиями, автомобили рванули в цене сразу на 30—50%. В то же время налог на роскошь… Правильно! Остался прежним: с «входным» порогом в 3 млн рублей.
Таким образом, в 2021 году в список автомобилей, подпадающих под повышенный налог, вошли такие «роскошные» машины, как, например, Kia Mohave, Toyota Highlander, Nissan Murano, Skoda Kodiaq, Subaru Outback. Всего же актуальный перечень включает 1387 позиций — целых моделей или отдельных модификаций. И не нужно быть потомком Ванги, чтобы безошибочно предположить: при очередном обновлении он станет еще шире.
Да, дилерские «допы» при расчете «роскошного» налога не учитываются — только рекомендованная розничная цена модификации и строго по списку Минпромторга. А иначе почти все бы уже платили повышенную пошлину. Но ведь и без салонных накруток цены растут слишком быстро. Если ничего не предпринять, через пару-тройку лет в перечень — без шуток — войдут легковушки D и C-классов. А там, глядишь, и до «Солярисов» с «Рио» дойдет.
Понимая нелепость сложившейся ситуации, первой — в прошлом году — тревогу забила Российская ассоциация дилеров (РОАД). Она предложила поднять входной порог до 5 млн рублей. Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) считает, что планка должна быть не ниже 6 млн, а в ЛДПР — депутаты буквально на днях внесли на рассмотрение Госдумы соответствующий законопроект — не ниже 4 млн. Скромно, но куда более реально.
А что же Минпромторг? В ведомстве вроде как откликнулись на обращения неравнодушных и пообещали рассмотреть вопрос о повышении планки. Но обещать, как известно, не значит жениться. Да даже если они всерьез возьмутся за это дело, вряд ли аккуратная корректировка порога на пару миллионов решит проблему. На несколько лет — да. А что потом, снова народные волнения, призывы к разуму и затяжное внесение изменений?
«Логичнее было бы заменить разделение по ценам системой разграничения марок и моделей по категориям. Например, все новые Bugatti, которые стоят действительно дорого, получат самый большой коэффициент. А на BMW — из-за широкого модельного ряда и разности цен — градация должна стать помодельной. Чтобы BMW X7, например, облагался повышенным налогом, а младший X1 остался в списке доступных авто», — считают эксперты «Банкавто».
Что ж, звучит вполне разумно. По крайней мере, такой подход совершенно точно защитил бы массовые марки — те же Hyundai, Kia, Skoda. Быть может, в Минпромторге прислушаются и к этому предложению, но пока прогнозы нерадужные. По данным все того же «Банкавто», около 85% новых авто, купленных в 2021-м, обошлись владельцам в 2,5—3 млн рублей. Можно представить, сколько моделей в 2022-м пересекут черту в 3 млн и создадут дополнительные хлопоты своим владельцам…