«Золотой» бюджетник: почему налог на роскошь скоро будут платить все автовладельцы

Таким образом, в 2021 году в список автомобилей, подпадающих под повышенный налог, вошли такие «роскошные» машины, как, например, Kia Mohave, Toyota Highlander, Nissan Murano, Skoda Kodiaq, Subaru Outback. Всего же актуальный перечень включает 1387 позиций — целых моделей или отдельных модификаций. И не нужно быть потомком Ванги, чтобы безошибочно предположить: при очередном обновлении он станет еще шире.

Да, дилерские «допы» при расчете «роскошного» налога не учитываются — только рекомендованная розничная цена модификации и строго по списку Минпромторга. А иначе почти все бы уже платили повышенную пошлину. Но ведь и без салонных накруток цены растут слишком быстро. Если ничего не предпринять, через пару-тройку лет в перечень — без шуток — войдут легковушки D и C-классов. А там, глядишь, и до «Солярисов» с «Рио» дойдет.

Понимая нелепость сложившейся ситуации, первой — в прошлом году — тревогу забила Российская ассоциация дилеров (РОАД). Она предложила поднять входной порог до 5 млн рублей. Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) считает, что планка должна быть не ниже 6 млн, а в ЛДПР — депутаты буквально на днях внесли на рассмотрение Госдумы соответствующий законопроект — не ниже 4 млн. Скромно, но куда более реально.