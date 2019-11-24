Зачем нужно возить в салоне автомобиля кошачий наполнитель

Именно в холодное время года, когда за окном минус, водителей одолевают запотевшие в самый неподходящий момент стекла. Все дело в высокой влажности: мало того, что воды много в уличном воздухе, в салон она легко попадает через открытые окна и двери, пропитывая даже одежду. Ситуацию усугубляет снег, заносимый на обуви.
Обычная ситуация: водитель наконец-то откопал машину из сугроба, потом ему удалось открыть двери (вероятно, немного примерзшие за ночь) и завести машину, если не подвел аккумулятор. И вот салон прогрелся. Но тут приходится решать очередную проблему — конденсат на окнах. Вновь нужно включать обдув или подогрев «лобовухи» и заднего стекла, и еще немного подождать.
Хорошо, если все исправно работает, и вентиляция салона тоже не подводит. Но все же на утреннюю подготовку к дороге тратится немало драгоценного времени. Кошачий наполнитель позволит его сократить. Правда, подойдет не любая, первая попавшаяся кошачья «радость», а именно силикагелевая.
Силикагель, если говорить научным языком, — это высушенный гель, образованный из перенасыщенных растворов кремниевых кислот. А проще выражаясь, отличный сорбент, умеющий впитывать огромное количество влаги. Маленькие пакетики с такими гранулами обычно кладут в коробки с новой обувью или в другие вещи, чтобы сырость не испортила товарный вид.
Конечно, можно озадачиться и заказать силикагель, изготовленный специально для хранения одежды или лекарств. Но можно просто купить наполнитель для лотка, продающийся практически в любом супермаркете или зоомагазине. Ценник за килограмм начинается от 200 рублей.
Полупрозрачные гранулы, имеющие шаровидную либо неправильную форму, в зависимости от марки, нужно расфасовать по нескольким холщовым мешочкам. Важно, чтобы материал хорошо пропускал воздух. Если эстетическая сторона вопроса волнует не сильно, то вполне подойдет и обычный носок. Главное, хорошенько его завязать, чтобы не просыпалось содержимое.
Как показывает практика, для лучшего эффекта нужно положить по одному мешочку с «волшебными» гранулами под сиденья переднего ряда либо в дверные карманы, один — под заднее стекло, а если дела совсем плохи, то можно и под лобовое. Вещество вберет всю влагу из воздуха, избавив от нее салон.
Силикагель не даст «затуманить» стекла после прогрева салона, а еще избавит от ледяной изморози на внутренней стороне стекла, которая «нарастает» за время стоянки. Подстраховаться можно впитывающими ковриками, попутно защитив обивку пола от снежно-реагентовой жижи.