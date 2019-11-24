Зачем нужно возить в салоне автомобиля кошачий наполнитель

Именно в холодное время года, когда за окном минус, водителей одолевают запотевшие в самый неподходящий момент стекла. Все дело в высокой влажности: мало того, что воды много в уличном воздухе, в салон она легко попадает через открытые окна и двери, пропитывая даже одежду. Ситуацию усугубляет снег, заносимый на обуви.

Обычная ситуация: водитель наконец-то откопал машину из сугроба, потом ему удалось открыть двери (вероятно, немного примерзшие за ночь) и завести машину, если не подвел аккумулятор. И вот салон прогрелся. Но тут приходится решать очередную проблему — конденсат на окнах. Вновь нужно включать обдув или подогрев «лобовухи» и заднего стекла, и еще немного подождать.

Хорошо, если все исправно работает, и вентиляция салона тоже не подводит. Но все же на утреннюю подготовку к дороге тратится немало драгоценного времени. Кошачий наполнитель позволит его сократить. Правда, подойдет не любая, первая попавшаяся кошачья «радость», а именно силикагелевая.