Как значительно сэкономить время при постановке автомобиля на учет

Утомительный поиск, многочисленные осмотры, переживания, долгие переговоры, подписание договора купли-продажи — и вот, наконец, машина ваша. Но расслабляться рано: впереди — возможно, прохождение техосмотра, совершенно точно приобретение полиса ОСАГО, а в довершение и неизбежная встреча с сотрудниками ГИБДД, которая тоже сулит потерю драгоценного времени в длинных очередях.
Впрочем, процесс регистрации автомобиля при желании можно ускорить и потратить на него не несколько часов своей жизни, а всего лишь 20—30 минут. И не придется даже выклянчивать у начальника дополнительный выходной, чтобы провести его в отделении ГАИ. Как? Рассказываем!
ДОКУМЕНТИКИ, ПОЖАЛУЙСТА
Первое, что нужно сделать, как бы глупо и банально это ни звучало — убедиться в том, что у вас на руках имеются все необходимые документы. А потребуется вам следующее: гражданский паспорт, договор купли-продажи или иная бумага, подтверждающая право владения машиной (дарственная, завещание и т. п.), ПТС, предыдущее СТС при наличии такового, полис ОСАГО и квитанция об оплате госпошлины.
Да, перечислить деньги в государственную казну лучше заранее — у терминалов, расположенных в самих отделениях или рядом с ними, в выбранное вами время могут быть очереди.
Проинспектируйте и автомобиль, если по какой-то причине вы пропустили этот шаг перед покупкой. Все ли в порядке с VIN-номером на кузове? А юридическая чистота машины — не в залоге ли она, не под арестом? Будет обидно, когда из-за невнимательности — вашей или подборщика, которому вы доверились — инспектор «развернет» вас на площадке осмотра.
Если на этой стадии проблем не возникло, переходим к следующей.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Обязательно запишитесь на регистрацию автомобиля онлайн — посредством сайта «Госуслуги». Так вы сможете не только выбрать удобное время, но и получите возможность заполнить заявление в электронном виде, что тоже сэкономит порядка 10 минут в отделении. Бумагу, правда, нужно заранее распечатать, но это не должно стать большой проблемой.
Еще один бонус, который вам положен при записи на регистрацию машины через интернет — скидка в размере 30% на госпошлины. Так, за выдачу «номеров» вы заплатите не 2000 рублей, а 1400, за новое свидетельство — 350 целковых вместо 500. Дешевле обойдется внесение изменений в ПТС: 245 рублей, а не 350. Удастся сэкономить и в том случае, если в старом паспорте автомобиля место закончилось, и вам нужно оформить свежий — 560 «деревянных» вместо 800.
ВЫБОР ЕСТЬ
Тем, кто проживает в столице, будет полезно узнать о том, что сегодня автомобили регистрируют не только в отделениях ГИБДД, но и в МФЦ. Пока эту услугу оказывают лишь флагманские офисы на Новоясеневском проспекте (ЮЗАО), Кировоградской улице (ТРЦ Columbus, ЮАО) и на Пресненской набережной (ТЦ «Афимолл Сити», ЦАО). Однако скоро таких центров станет больше — премьер-министр Михаил Мишустин уже подписал соответствующее распоряжение.
Еще один немаловажный плюс постановки на учет машины в МФЦ — расширенный график работы инспекторов. Они, как и флагманские офисы в целом, трудятся с 10 до 22 часов ежедневно. Сама процедура практически ничем не отличается от таковой в ГИБДД. В «Моих документах» можно оформить автомобиль, мотоцикл или прицеп. Правда, услугу оказывают только физическим лицам.
ЧАС ИСТИНЫ
Документы собраны, заявление распечатано, госпошлина оплачена — наступает день «икс». Вне зависимости от того, куда именно вы решили обратиться — в ГИБДД или МФЦ — постарайтесь приехать заранее. К слову, сотрудники «Моих документов», как правило, не вынуждают граждан сидеть в коридоре до тех пор, пока не пробьет их забронированный час — по возможности, то есть, при наличии свободного окошка, они приглашают посетителей раньше.
Жаль, того же нельзя сказать об отделениях ГАИ. Это другой мир — там действуют свои правила. Даже те, кто записался на определенное время, порой теряют в ожидании вызова несколько часов. А что, у инспекторов полно своих забот, да и обедать им нужно строго по расписанию. Это, кстати, еще один повод задумать о том, чтобы сделать выбор в пользу МФЦ.
…Наконец, не забывайте правила элементарной вежливости и не скупитесь на улыбки. Доброжелательных клиентов обслуживают быстрее и качественнее, подсознательно считывая их позитивный настрой — это факт.