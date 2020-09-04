Как значительно сэкономить время при постановке автомобиля на учет

ДОКУМЕНТИКИ, ПОЖАЛУЙСТА

Первое, что нужно сделать, как бы глупо и банально это ни звучало — убедиться в том, что у вас на руках имеются все необходимые документы. А потребуется вам следующее: гражданский паспорт, договор купли-продажи или иная бумага, подтверждающая право владения машиной (дарственная, завещание и т. п.), ПТС, предыдущее СТС при наличии такового, полис ОСАГО и квитанция об оплате госпошлины.

Да, перечислить деньги в государственную казну лучше заранее — у терминалов, расположенных в самих отделениях или рядом с ними, в выбранное вами время могут быть очереди.

Проинспектируйте и автомобиль, если по какой-то причине вы пропустили этот шаг перед покупкой. Все ли в порядке с VIN-номером на кузове? А юридическая чистота машины — не в залоге ли она, не под арестом? Будет обидно, когда из-за невнимательности — вашей или подборщика, которому вы доверились — инспектор «развернет» вас на площадке осмотра.

Если на этой стадии проблем не возникло, переходим к следующей.