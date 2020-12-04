На худой конец: почему опасно заниматься сексом в автомобиле зимой

По некоторым данным, зимой россияне занимаются сексом значительно реже, чем летом. И объясняется это тем, что в морозное время года, когда столбики термометров опускаются ниже нуля, а солнце выглядывает буквально на несколько часов, людям попросту не до интима — не то настроение. Но бороться с нежеланием можно и даже нужно. Как? К примеру, с помощью разнообразия: прекрасный вариант — нежные ласки на заднем сиденьи авто.
Правда, стоит учитывать, что в наших широтах зимний автомобильный секс несколько отличается от летнего. Ведь в морозы приходится особенно внимательно контролировать температуру в «доме», носить на себе несколько слоев теплой одежды, тщательно выбирать место для романтических встреч, поскольку список возможных вариантов из-за непроходимых сугробов сильно сокращается…
Так о чем же важно помнить, уговорив соблазнительную спутницу на столь пленительную авантюру, чтобы все прошло превосходно и, главное, безопасно?
ДЫШУ ТОБОЙ
Истории известны случаи, когда люди погибали в собственном автомобиле, надышавшись угарным газом. Такое может произойти из-за разгерметизации выхлопной системы, нахождения машины в замкнутом пространстве, неудачного расположения транспортного средства по отношению к порывам ветра, задувающим газы в салон через воздухозаборник отопителя, или в том случае, когда в вашу сторону «идет» CO от соседнего авто.
Чтобы не стать героем новости об очередном трагическом половом акте, следует по возможности припарковаться на свежем воздухе, заглушить мотор, когда салон прогреется до оптимальных температур, заранее убедиться в исправности выхлопной системы. И, конечно, внимательно следить за своим состоянием в процессе. Головная боль и сонливость может быть вызвана отнюдь не бездарностью и пассивностью любовницы, а отравлением СО.
ИЗО ВСЕХ ЩЕЛЕЙ
Как мы уже сказали ранее, особое внимание следует уделить температуре воздуха в салоне. Не стоит выкручивать печку на максимум, даже если вам досталась вечно мерзнущая партнерша — согрейте ее лучше своими жаркими ласками. Духота и слишком высокий градус (не отношений, а температуры) плохо влияет на организм (и на оргазм тоже): и голова может разболеться, и артериальное давление подскочить. Есть риск и вовсе отрубиться — и, увы, не от космического наслаждения.
Впрочем, не стоит впадать и в другую крайность — сразу же отключать печку, включаясь в приятный процесс. Если автомобиль старый или дешевый, наверняка в салон будет просачиваться морозный воздух через дверные щели: продует шею или — куда страшнее — поясницу. Особенно учитывая тот факт, что прикрыть ее обнаженная дама, расположившаяся, например, сверху, вероятнее всего, не сможет.
Вообще оптимальной температурой в салоне авто зимой считается 21—22 градуса по Цельсию. Однако если вы собираетесь заниматься приятной физкультурой, можно выставить климат-контроль на отметку в 19—20 градусов, убавив мощность обдува до минимальной.
ГРЯЗНАЯ ПОДСТИЛКА
Другая типично зимняя проблема — куча одежды. И дело тут не только в том, что раздевать «капусту» в порыве охватившей страсти хлопотно и очень долго. Своими объемными пуховиками и куртками мы собираем всю грязь, оседающую на стенках в лифте, эскалаторах метро, тех же дверях автомобиля. А потом несем весь этот рассадник инфекций в салон, подкладывая его под аппетитные ягодицы спутницы, чтобы та не касалась ими грязных сидений.
Здесь совет может быть только один: отбрасывайте всю ненужную одежду подальше и выбирайте правильные позы. Предложите партнерше расположиться сверху, а сами, не снимая брюки или джинсы, смело садитесь на кресло. Ну или если достаньте завалявшийся в багажнике плед — зачем-то ведь вы его когда-то туда положили. Только предварительно, разумеется, освежите покрывальце в стиральной машине. Так будет и безопасно, и уютно.
ОСТОРОЖНО: ДЕТИ
Уделите особое внимание поиску локации: велика вероятность, что до того живописного местечка на природе, куда вы увозили своих очаровательных пассажирок летом, зимой на своем седане с небольшим клиренсом не доберетесь из-за коварных сугробов. Не стоит выбирать большие стоянки, даже если уверены, что ваша страсть мгновенно приведет к запотеванию стекол, и никто — ни случайный зевака, ни придорожный полицейский — в салон в момент кульминации не заглянет.
Особая опасность автомобильного секса — дети. Нет, не те, которые у вас могут появиться вследствие того, как вы, увлекшись столь приятным процессом, потеряете контроль над ситуацией — чужие. Если свидетелем вашего жаркого свидания станет любопытный ребенок, поделившийся эмоциями от «непонятного» увиденного со своими родителями, вам и вашей партнерше будет грозить тюремный срок до 15 лет, согласно ч. 4 ст. 135 УК РФ. Как за что — за разврат в общественных местах, коим и являются занятия любовью в машине.
ХУДОЙ КОНЕЦ
Ну а если еще раз все хорошенько обдумав — и возможное отравление угарным газом, и тюремное заключение — вы таки решите на свой страх и риск отправиться на природу, трезво оцените возможности своего автомобиля. Допустим, ваших сантиметров хватит, чтобы доставить партнерше незабываемые ощущения (мы сейчас про дорожный просвет, разумеется). А как поживает аккумулятор?
Вы можете быть потрясающим любовником, но все равно разочаровать спутницу, если после фееричного финала «облажаетесь», застряв в лесу из-за проблем с батареей или каких-либо других. В морозное время года «болячки» вылезают не только у людей, но и у машин. Позаботьтесь об этом моменте заранее, чтобы вернуть пассажирку домой вовремя, пока она не успеет охладеть — и к вам, и в принципе.