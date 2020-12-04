На худой конец: почему опасно заниматься сексом в автомобиле зимой

По некоторым данным, зимой россияне занимаются сексом значительно реже, чем летом. И объясняется это тем, что в морозное время года, когда столбики термометров опускаются ниже нуля, а солнце выглядывает буквально на несколько часов, людям попросту не до интима — не то настроение. Но бороться с нежеланием можно и даже нужно. Как? К примеру, с помощью разнообразия: прекрасный вариант — нежные ласки на заднем сиденьи авто.

Правда, стоит учитывать, что в наших широтах зимний автомобильный секс несколько отличается от летнего. Ведь в морозы приходится особенно внимательно контролировать температуру в «доме», носить на себе несколько слоев теплой одежды, тщательно выбирать место для романтических встреч, поскольку список возможных вариантов из-за непроходимых сугробов сильно сокращается…

Так о чем же важно помнить, уговорив соблазнительную спутницу на столь пленительную авантюру, чтобы все прошло превосходно и, главное, безопасно?