Шило на мыло: каким маркам водители отдают предпочтение, меняя старое авто на новое

В исследовании специалисты учитывали данные о том, покупают ли автовладельцы новые машины тех же марок после продажи старых. А индекс лояльности клиентов показывает в процентах, сколько человек приобрело новое авто с тем же шильдом, что и у строго. Стоит отметить, что опрос коснулся только жителей Соединенных Штатов, но большинство автостроителей представлены и в нашей стране.
Итак, среди премиальных брендов лидерскую позицию заняла компания Lexus с результатом в 48%. На второй строке прописался Mercedes-Benz, набравший 47,8%. Первую тройку замыкает BMW, чей показатель достиг 45,1%. За ним следуют Porsche и Audi, получившие 44,9% и 43,4% соответственно.
В массовом сегменте ТОП-5 возглавляет бренд Subaru с индексом в 60,5%, ставший первым еще и в общем зачете. Причем японский автостроитель занимает это почетное место уже второй год подряд. На второй строчке расположилась Toyota (60,3%), на третьей — Honda (58,7%). Четвертую и пятую позиции получили RAM (57,3%) и Ford (54,3%).
Между тем, российские эксперты тоже не сидели сложа руки, подсчитав индекс лояльности в сегменте компактных кроссоверов. Как сообщал портал «АвтоВзгляд», паркетником, который порекомендуют своим родным, близким и коллегам больше всего владельцев, стал китайский Geely Atlas (49,4%). Подробнее с рейтингом можно ознакомиться — здесь.