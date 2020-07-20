Шило на мыло: каким маркам водители отдают предпочтение, меняя старое авто на новое

В исследовании специалисты учитывали данные о том, покупают ли автовладельцы новые машины тех же марок после продажи старых. А индекс лояльности клиентов показывает в процентах, сколько человек приобрело новое авто с тем же шильдом, что и у строго. Стоит отметить, что опрос коснулся только жителей Соединенных Штатов, но большинство автостроителей представлены и в нашей стране.

Итак, среди премиальных брендов лидерскую позицию заняла компания Lexus с результатом в 48%. На второй строке прописался Mercedes-Benz, набравший 47,8%. Первую тройку замыкает BMW, чей показатель достиг 45,1%. За ним следуют Porsche и Audi, получившие 44,9% и 43,4% соответственно.