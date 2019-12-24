Почему заправочные пистолеты на АЗС окрашены в разные цвета

Заезжая на заправку, быстро привыкаешь к обстановке и перестаешь задавать себе всякие дурацкие вопросы, сосредотачиваясь на таких важных вещах, как рост цен на горючее, выбор нужного топлива, а также его оплате. Правда, иногда лирический настрой выводит на первый план казалось бы незначительные детали. К примеру, такие, как цвет кожуха на заправочном пистолете.
Вопрос, почему же все-таки заправки снабжены разноцветными пистолетами, портал «АвтоВзгляд» задал эксперту. Оказалось, что оттенок каждого отдельно взятого крана выбирается не случайно:
– На любой АЗС есть несколько колонок с четырьмя-пятью заправочными пистолетами разных цветов, отмеченных маркерами топлива: ДТ, 80, 92, 95, — рассказал нам руководитель направления по работе с ключевыми клиентами ГК «АвтоСпецЦентр» Александр Захаров. — Это делается для того, чтобы автомобилист сразу увидел нужное ему горючее, поэтому обычно цвет пистолета и маркера с бензином или дизелем сильно контрастируют друг с другом…
Как правило, дизель маркируют черным цветом. Варианты окраски пистолетов для бензина с разным октановым числом могут отличаться, но довольно часто встречается АИ-92, отмеченный синим или желтым, 95-й — красным, а топливо с присадками или высокооктановое — зеленым.
Кстати, в скором времени на российских АЗС может появиться разноцветный бензин. Да-да, вы не ослышались. Не пистолеты, а именно само горючее. И делать его таким будут не из эстетических соображений и не для того, чтобы водители не перепутали дизель с бензином, а дабы уберечь от подделки. Речь идет о степени защиты качества:
– В России может появиться и бензин с различной окраской в зависимости от марки: красители безвредны для двигателей, а их добавление позволит отслеживать подлинность и место происхождения топлива на всем протяжении технологической цепочки, — объяснил порталом «АвтоВзгляд» градущую новацию г-н Захаров, — от нефтеперерабатывающего завода до бензоколонки…
Стоит отметить, что в 2001 году бензин в нашей стране некоторые производители уже пробовали красить. Так, в АИ-76 добавлялся красный, а в АИ-92 — голубой цвета. Кроме того, в «горючку» лили еще и биологические маркеры. Но эксперимент продлился около трех лет, ничем не закончившись, и для большинства рядовых граждан остался незамеченным.
В 2011 году был утвержден Технический регламент «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту». В документе говорится, что бензин может содержать красители, кроме зеленого и голубого цвета, а также вещества-метки, не изменяющие свойств топлива. Зеленый и голубой оставили для авиабензина.
Несомненно, окраска «горючки» не избавит от подделок в полной мере. Добавлять присадки, повышающее октановой число, конечно, не получится, потому что каждый сорт бензина получит свой цвет. А вот разбавлять — запросто: простой обыватель не заметит разницы в насыщенности оттенков.