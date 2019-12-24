Почему заправочные пистолеты на АЗС окрашены в разные цвета

Заезжая на заправку, быстро привыкаешь к обстановке и перестаешь задавать себе всякие дурацкие вопросы, сосредотачиваясь на таких важных вещах, как рост цен на горючее, выбор нужного топлива, а также его оплате. Правда, иногда лирический настрой выводит на первый план казалось бы незначительные детали. К примеру, такие, как цвет кожуха на заправочном пистолете.

Вопрос, почему же все-таки заправки снабжены разноцветными пистолетами, портал «АвтоВзгляд» задал эксперту. Оказалось, что оттенок каждого отдельно взятого крана выбирается не случайно:

– На любой АЗС есть несколько колонок с четырьмя-пятью заправочными пистолетами разных цветов, отмеченных маркерами топлива: ДТ, 80, 92, 95, — рассказал нам руководитель направления по работе с ключевыми клиентами ГК «АвтоСпецЦентр» Александр Захаров. — Это делается для того, чтобы автомобилист сразу увидел нужное ему горючее, поэтому обычно цвет пистолета и маркера с бензином или дизелем сильно контрастируют друг с другом…