7 новых бюджетных автомобилей, которые скоро приедут в Россию

Увы, но эксперты сходятся во мнении, что в обозримом будущем цены на легковушки не сбавят темпы роста. Дефицит полупроводников и, как следствие, автомобилей сохранится как минимум до следующего года — а значит, свой пыл не поумерят и ненасытные дилеры.
Говорить о «бюджетности» в таких условиях не приходится, ведь даже самые доступные машины перестают быть таковыми. Тем не менее, в этом сегменте намечается несколько интересных премьер. И, пожалуй, на звание самой ожидаемой смело может претендовать обновленная LADA Vesta.
LADA VESTA
Самая популярная модель в России по итогам 2021 года готовится к своему первому рестайлингу. Но подробностей о ней пока немного: известно лишь, что тольяттинцы освежат экстерьер, интерьер, внедрят массу новых опций.
По части силовых агрегатов, вроде как, все останется по-прежнему: покупателям предложат ВАЗовский мотор на 106 сил и «реношный» — на 113. Возможно, в гамму войдет и модернизированный 1,8-литровый движок на 136 л. с. Но насколько эта информация соответствует действительности, мы узнаем только ближе к премьере. А она запланирована на весну,если АВТОВАЗ не перенесет ее к лету.
RENAULT LOGAN
Тогда же — в середине 2022-го — начнется серийное производство седана Renault Logan третьего поколения. Французский бюджетник удивит внешним преображением (будет похож на турецкую версию) и богатым оснащением вплоть до цифровой «приборки» и кругового обзора в топовом исполнении.
Что касается моторов, то тут пока только слухи: мол, гамма не изменится, разве что один движок уступит место другому. Можно предположить, что речь идет о TCe 150, знакомом по Arkana, Kaptur и Duster, который подменит прежний 113-сильный агрегат.
HAVAL F7
На радость поклонников китайских автомобилей, до конца февраля в России начнутся продажи рестайлингового Haval F7 и его купеобразной версии F7x. Братья-близнецы порадуют посвежевшим экстерьером, новыми вариантами отделки салона и, опять же, дополнительными опциями.
Кроссоверы обзаведутся автоматическим парковщиком, системой предотвращения столкновений и огромным 12,3-дюймовым «телевизором» мультимедиа-комплекса. А вот по части силовых агрегатов все будет по-старому: 150- и 190-сильные моторы, семиступенчатый «робот», передний и полный привод.
CHERY TIGGO 4 PRO
В продолжение «китайской» темы напомним, что во втором квартале нам презентуют еще одного представителя сего сегмента — кроссовер Chery Tiggo 4 Pro, обновленную версию знакомой нам «четверки». Здесь тоже обошлось без революций: дизайнеры разве что осовременили образ за счет иной радиаторной решетки, оптики и бамперов.
Вероятно, сюрпризы также будут в салоне и списке опций. Моторов, судя по ОТТС, предусмотрено два: на 113 и 147 сил. С первым трудится пятиступенчатая «механика» и вариатор, со вторым — шестидиапазонный «робот».
SKODA KAROQ
Тем же, кто пока не готов пересаживаться на «поднебесные» кроссоверы, рекомендуем присмотреться к обновленному Skoda Karoq. «Чех» в ходе рестайлинга изменился внешне, а также обзавелся россыпью новых опций. Из самых любопытных — графическая «приборка» на 10,25 дюйма, электропривод и память настроек кресла переднего пассажира, адаптивный круиз, система экстренного торможения, мониторинг рядности движения.
Линейка силовых агрегатов для «российской» машины пока под вопросом. Но, вероятно, в ней ничего не изменится. Неизвестна и дата начала продаж, но, будем надеяться, «Карок» не заставит себя долго ждать.
KIA SPORTAGE
Другая альтернатива «китайцам» — кроссовер Kia Sportage пятого поколения, который должен поступить в шоу-румы в первом полугодии. Чего ждать от него? Совершенно новый дизайн экстерьера и интерьера, расширенный список оснащения.
Кстати, уже известно, что в комплектацию Comfort (у текущей генерации она базовая) войдут двухзонный климат-контроль, пакет теплых опций, мультимедийка с 8-дюймовым тачскрином и беспроводным доступом к Apple CarPlay и Android Auto. Названа и ее цена — от 2 329 000 рублей.
Что же до модификаций, то россиянам предложат два мотора (150 и 190 сил), шестиступенчатую «механику», шести- и восьмидиапазонный «автомат».
HYUNDAI SOLARIS
Впрочем, Kia Sportage — не единственный сюрприз, который готовят россиянам корейцы. Выяснилось, что родственная Hyundai уже тестирует обновленный Solaris. Судя по шпионским фотографиям, четырехдверка унаследует черты старшей Elantra: дизайнеры пересмотрят оптику, радиаторную решетку и бамперы.
Снимков салона пока в Сети нет, неизвестны и планы «Хенде» относительно силовых агрегатов. Хотя предполагается, что «Солярис» получит 1,5-литровый мотор вместо 1,6-литрового, не исключается и появление «мягкогибридной» версии.
По срокам пока тоже никакой ясности. Но, вероятнее всего, модель презентуют до конца 2022 года, а в продажу он поступит в начале 2023-го.