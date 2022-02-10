7 новых бюджетных автомобилей, которые скоро приедут в Россию

Увы, но эксперты сходятся во мнении, что в обозримом будущем цены на легковушки не сбавят темпы роста. Дефицит полупроводников и, как следствие, автомобилей сохранится как минимум до следующего года — а значит, свой пыл не поумерят и ненасытные дилеры.

Говорить о «бюджетности» в таких условиях не приходится, ведь даже самые доступные машины перестают быть таковыми. Тем не менее, в этом сегменте намечается несколько интересных премьер. И, пожалуй, на звание самой ожидаемой смело может претендовать обновленная LADA Vesta.