5 автомобилей, с которыми можно пережить апокалипсис

Зловредный COVID-19 подкосил мировую экономику. Рядовые граждане перешли в режим самоизоляции, а медики трудятся не покладая рук. Хорошо хоть с полок супермаркетов перестали сметать гречку и туалетную бумагу. Правда, антисептики для рук и медицинские маски вовсе куда-то испарились из магазинов, несмотря на все старания властей туда их вернуть.
К счастью, в отличие от тех же простых хирургических масок, автомобиль купить можно. Но, в большинстве случаев, через онлайн-сервисы. И если дилер не предлагает доставить покупку прямо к дому, то хотя бы позволяет выбрать и забронировать. А уж пофантазировать, какой вездеход или внедорожник подойдет на случай конца света не мешает никто, в нашем случае в ТОП-5 вошли авто, предложенные на российском рынке.
«Шерп Макс»
Слава вездеходов «Шерп» с впечатляющей проходимостью успела вихрем пронестись по всему миру: в 2018 году о них писали все российские и зарубежные СМИ. Действительно, на «Шерп Максе» можно уехать подальше от городского хаоса практически куда угодно.
Этот снегоболотоход отличает пневмоциркуляционная подвеска с системой подрессоривания колес и комплексом оперативной подкачки шин. Он умеет разворачиваться на одном месте и преодолевать подъемы в 35 градусов, двигаться по любому грунту, льду, снегу, а также плыть по воде. При этом «Шерп Макс» принимает на борт груз до 1000 кг и может продолжать движение, даже пробив два колеса. Любой ремонт, кроме замены колес, можно производить, не выходя из салона.
Кстати, для своих возможностей автомобиль весьма компактен: он растянулся в длину на 3500 мм при ширине в 2520 с дорожным просветом в 600 мм. В движение это чудо техники приводит дизель Kubota, расходующий около 3 л топлива в час. Максимальная скорость на суше — 40 км/ч, по воде — 6 км/ч (не моторная лодка, конечно, но придется с этим смириться).
Несомненно, у автомобиля имеется много преимуществ, но есть и весомые минусы: по дорогам общего пользования его лучше транспортировать на прицепе. А кроме того, у вездехода совсем небюджетный ценник, стартующий от 6 837 664 рублей.
Taifun
Достойным конкурентом знаменитому «Шерпу» в апокалиптических делах можно назвать вездеход Taifun. Он сопоставим по параметрам с соперником: плавает и ходит по любому грунту. Сердце этой серьезной «игрушки» — тоже дизельный мотор Kubota, развивающий до 44 л. с.
Клиренс, конечно, сильно зависит от давления в шинах, но в паспорте заявлен дорожный просвет в 620 мм. Taifun пригоден и для повседневных нужд. По мнению производителя, он — практически незаменимый помощник на даче: авто можно использовать в качестве трактора, а также как снегоуборщик.
Кроме того, это фактически готовый дом на колесах, где имеется, как минимум, два полноценных спальных места. Для вездехода предложено семь цветов окраски кузова — на выбор — от ярких оранжевого или салатового до болотного зеленого. Но главное преимущество «Тайфуна» перед «Шерпом» — его цена, начинающаяся от 3 970 000 рублей.
«Тигр»
Как ни странно, но бронированный внедорожник «Тигр» можно найти в каталоге гражданской продукции Военно-промышленной компании. Его по сей день собирают на Арзамасском машиностроительном заводе. Автомобиль рамной конструкцией и колесной формулой 4x4 предложен как отличное транспортное средство для активного отдыха — рыбалки, охоты или внедорожных соревнований.
Но мирное назначение авто никак не вяжется с наличием бронированного кузова с баллистической защитой 3-го или 5-го класса «в зависимости от требований заказчика». Зато СБМ отлично подойдет для того, чтобы передвигаться в условиях конца света на зависть Безумному Максу.
Под капотом бронеавтомобиля прячется наддувный дизельный ЯМЗ-53472—10 мощностью 215 «лошадей». В список оснащения входит автоматическая система регулирования давления в шинах, предпусковой подогреватель мотора и электрическая лебедка. В такой машине могут спастись от пяти до семи человек — зависит от компоновки салона.
Отделку интерьера автостроитель обещает выполнить по желанию клиента. А ценник на гражданский «броневик» не указан, но слово «бюджетный», скорее всего, к нему не применимо. Обойдется он точно не дешевле премиального «заряженного» Mercedes-AMG G-класса.
Автодом на базе УАЗ
Еще один подходящий вариант, чтобы с удобствами пережить переполох. Совсем неплохо, когда под рукой есть газовая плита, мягкая кровать и прочий комфорт. Речь идет о доме на колесах. И предпочтительно, чтобы он был на полноприводном шасси, тогда внезапное бездорожье не станет проблемой. На доме-прицепе выбор лучше не останавливать, если нет опыта вождения автопоезда, это требует определенных навыков.
Сегодня на рынке множество компаний, строящих и продающих автодома. Да и на «вторичке» найдется множество предложений. Один из наиболее доступных вариантов — дом на базе отечественного внедорожника, например, построенный из UAZ Profi.
Напомним, что такой фургон приводится в движение, как, впрочем, и любой другой «Профи», 2,7-литровым ZMZ Pro мощностью 149,6 л. с., сочетающийся с «механикой». Такой автодом, оборудованный ГБО, обойдется приблизительно в 2 300 000 рублей.
Brabus 800 Adventure XLP
Тем, кто привык к роскоши, полагается и роскошный апокалипсис. Очень состоятельным людям подойдет один из самых проходимых и самых дорогих тюнингованных Mercedes-Benz G-класса. Известное немецкое ателье, работающее с «Мерседесами», в феврале представила модифицированный AMG G 63, превратив его в суперпикап.
Автомобиль должен был дебютировать на Женевском автосалоне-2020, но его отменили из-за ограничительных мер в борьбе с COVID-19. Выставочный экземпляр оценили в 666 386 евро, что в рублях по актуальному курсу валют приравнивается к 53 775 000.
Тюнингеры превратили внедорожник в пикап, назвав его Brabus 800 Adventure XLP. 585-сильный бензиновый V8 объемом 4 л «подкачали» до 800 «лошадей». С нуля до первой сотни автомобиль «выстреливает» за 4,8 с при максимальной скорости в 210 км/ч.
Дорожный просвет в 490 мм обеспечивает модернизированная подвеска и большие 22-дюймовые шины. Грузовой «Гелик» можно снабдить силовым передним бампером с лебедкой, «экспедиционником» на крыше с дополнительным светодиодным освещением, а также мощным квадрокоптером, который умеет транспортировать небольшой груз. Автомобиль представлен в российском продуктовом ряду Brabus, но его поставки придется ждать из Германии.