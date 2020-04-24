5 автомобилей, с которыми можно пережить апокалипсис

«Шерп Макс»

Слава вездеходов «Шерп» с впечатляющей проходимостью успела вихрем пронестись по всему миру: в 2018 году о них писали все российские и зарубежные СМИ. Действительно, на «Шерп Максе» можно уехать подальше от городского хаоса практически куда угодно.

Этот снегоболотоход отличает пневмоциркуляционная подвеска с системой подрессоривания колес и комплексом оперативной подкачки шин. Он умеет разворачиваться на одном месте и преодолевать подъемы в 35 градусов, двигаться по любому грунту, льду, снегу, а также плыть по воде. При этом «Шерп Макс» принимает на борт груз до 1000 кг и может продолжать движение, даже пробив два колеса. Любой ремонт, кроме замены колес, можно производить, не выходя из салона.

Кстати, для своих возможностей автомобиль весьма компактен: он растянулся в длину на 3500 мм при ширине в 2520 с дорожным просветом в 600 мм. В движение это чудо техники приводит дизель Kubota, расходующий около 3 л топлива в час. Максимальная скорость на суше — 40 км/ч, по воде — 6 км/ч (не моторная лодка, конечно, но придется с этим смириться).

Несомненно, у автомобиля имеется много преимуществ, но есть и весомые минусы: по дорогам общего пользования его лучше транспортировать на прицепе. А кроме того, у вездехода совсем небюджетный ценник, стартующий от 6 837 664 рублей.